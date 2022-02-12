مهرجان "فجر" السينمائي الاربعين يختتم اعماله بتوزيع الجوائز على الفائزين

موسكو / 12 شباط/ فبراير/ارنا- وصف مساعد وزير الخارجية الروسي ايغور مارغولوف العلاقات الودية ومتعددة الجوانب بين روسيا والجمهورية الاسلامية الايرانية بانها متنامية يوما بعد يوم في مختلف الاصعدة الاقليمية والدولية.