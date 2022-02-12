مهرجان "فجر" السينمائي الاربعين يختتم اعماله بتوزيع الجوائز على الفائزين

وحاز فيلم "موضع مهدي" جائزة العنقاء البلورية لافضل فيلم ويتناول جانبا من حياة الشهيد مهدي باكري قائد الفرقة "31" عاشوراء التابعة لحرس الثورة الاسلامية والذي استشهد خلال فترة الدفاع المقدس في مواجهة الحرب العدوانية التي شنها النظام العراقي السابق خلال الفترة (1980-1988).
وتم توزیع جوائز المهرجان كالتالي:
*افضل فيلم: موضع مهدي للمخرج هادي حجازي فر
*أفضل ممثل دور رئیسي: امين حيائي لفيلم "الثلج المتساقط الاخير".
*أفضل ممثلة دور رئیسي: طناز طباطبائي لفيلم "بلا رؤيا".
*افضل ممثل دور ثاني: نادر سليماني لفيلم "ضد".
*افضل ممثلة دور ثاني: صدف اسبهبدي لفيلم "المرتع".
*أفضل كاتب سیناریو: كاظم دانشي لفيلم "المرتع".
*الجائزة الخاصة بلجنة التحكیم: امير حسين عسكري لفيلم "الثلج المتساقط الاخير".
*افضل اخراج: رضا مير كريمي لفيلم "حارس الليل".
*افضل موسیقى: مسعود سخاوت دوست لفيلم "موضع مهدي".
*افضل تصویر: آرمان فياض لفيلم "الثلج المتساقط الاخير".
*افضل مصمم ازیاء: مارال جيراني لفيلم "قتل الخائن".
*افضل مؤثرات خاصة بصریة: حسن نجفي وامير ولي خاني لفيلم "مجموعة الفتيات".
*افضل مؤثرات خاصة میدانیة: ايمان كرميان لفيلم "موضع مهدي".
*افضل ماكییر: اميد كلزادة لفيلم "الثلج المتساقط الاخير" وفيلم "المرحوم".
*افضل تصميم للمشهد: محمد رضا شجاعي لفيلم "ضد".
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