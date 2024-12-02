٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85678101
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ملفات إخبارية

حماس : استمرار العدوان على غزة يزيد عدد القتلى الصهاينة

٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٩:١٠ م
رمز الخبر: 85678101
حماس : استمرار العدوان على غزة يزيد عدد القتلى الصهاينة

طهران / 2 كانون الأول/ ديسمبر/ إرنا- حذرت حركة حماس، من أن استمرار العدوان على قطاع غزة، يرفع حصيلة قتلى أسرى العدو الإسرائيلي.

وأعلنت حماس، في مقطع فيديو نشرته مساء الاثنين، مقتل 33 أسيرا "إسرائيليا" كانوا محتجزين لديها؛ معظمهم قضوا بقصف الجيش الصهيوني لمناطق مختلفة من قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.

واضافت الحركة، أن “33 أسيرا إسرائيليا قتلوا وفقدت آثار بعضهم بسبب المجرم نتنياهو وتعنته"؛ محذرة من، أن "استمرار العدوان (الإسرائيلي) يرفع حصيلة قتلى أسرى العدو".

وختمت حماس في بيان مرفق مع الفيديو : باستمرار حربكم المجنونة، قد تفقدون أسراكم إلى الأبد، افعلوا ما يجب عليكم فعله قبل فوات الأوان.

انتهى**9365 / ح ع

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