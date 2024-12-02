نائب وزير الخارجية التركي : تجمعنا قواسم مشتركة تاريخية ودينية مع إيران

واوضح "دوران"، في تصريح للصحفيين خلال زيارته مقبرة الشاعر الإيراني الشهير "ابو القاسم الفردوسي" بمدينة توس قرب مدينة مشهد المقدسة (مركز محافظة خراسان الرضوية - شرق إيران) : تتمتع مدينة مشهد بإمكانات هائلة وبيئة خصبة للتعاون، مما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير العلاقات بين بلدنا وهذه المدينة الكبرى.

وأشار نائب وزير الخارجية التركي، الذي يزور ايران للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الاقتصادي (ايكو)، اشار إلى أن آسيا الوسطى ومحافظة خراسان الرضوية وتركيا، تتقاسم تراثا ثقافيا واحدا؛ مؤكدا على ضرورة تعميق التعارف بين الشعوب وتطوير العلاقات الثقافية والسياحية بين البلدين.

كما شدد دوران على ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقات الثقافية مع إيران وتوسيع آفاق التعاون في هذا الصدد بشكل أكبر وأكثر جدية من السابق.

یذکر، أن الاجتماع الـ 28 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي (إكو)، سيعقد على مدى يومي 2 و 3 دیسمبر الحالي، بحضور 20 وفداً أجنبياً، وذلك باستضافة مدينة مشهد المقدسة.

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