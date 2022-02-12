مساعد الخارجية الروسي: العلاقات بين طهران وموسكو متنامية في الاصعدة الاقليمية والدولية

واشار مارغولوف في تصريحه الجمعة خلال مراسم اقيمت عبر الفيديوكونفرانس لمناسبة الذكرى السنوية الـ 43 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، الى المحادثات الهاتفية الثلاثة بين الرئيسين الايراني والروسي خلال الاشهر الاخيرة وكذلك اللقاء الذي جرى اخيرا بينهما في موسكو، معربا عن امله بان تؤدي المحادثات بين الرئيسين للمزيد من تعزيز العلاقات بين طهران وموسكو في مختلف المجالات.

واضاف: ان وزيري الخارجية الايراني والروسي على اتصال دائم ويتبادلان وجهات النظر حول مختلف القضايا الاقليمية والعالمية كما ان التعاون البرلماني بين البلدين ملحوظ ايضا.

واعتبر احدى اولويات البلدين هي تطوير التعاون التجاري وقال: رغم الحظر وتفشي جائحة كورونا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين اكثر من 4 مليارات دولار خلال العام 2021 .

واشار الى ان "لنا مشاريع مهمة في مجالات الطاقة والنقل" واضاف: ان الاتفاق التجاري الموقت بين ايران واتحاد اوراسيا سيتحول الى اتفاق دائم وسيستفيد الطرفان من منافعه الكثيرة حيث ان ركائزه القانونية قيد التكامل بين البلدين.

واوضح بان الاتفاقية الثقافية بين البلدين قيد التبلور في الوقت الحاضر كي ترتقي العلاقات بينهما في المجالات الثقافية والفنية الى مستوى مناسب.

وحول الوثيقة الاستراتيجية بعيد الامد بين طهران وموسكو والتي هي الان قيد الاعداد قال: ان هذه الوثيقة ستكون مهمة جدا للبلدين حيث بامكانها رفع مستوى العلاقات الثنائية الى مستوى غير مسبوق في مختلف المجالات.

واوضح المسؤول الروسي كذلك بان هنالك تعاملا وثيقا جدا بين البلدين في مجالات الامن الاقليمي ومن ضمنها افغانستان وسوريا وبحر قزوين ومنطقة القوقاز.

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