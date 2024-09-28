قاليباف: البرلمان الإيراني يدعم جبهة المقاومة بشكل كامل / حزب الله هو المنتصر النهائي في هذه المعركة

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، إن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقرقاليباف كتب في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت 28 ايلول/ سبتمبر أن الهجمات الواسعة التي شهدتها ضواحي بيروت واستهداف الشعب اللبناني المظلوم، بعد الإبادة الجماعية الوحشية في غزة، هي تعبير عن وحشية وإرهاب الدولة وتجاهل كافة قوانين حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الوحشي.

وقال قاليباف: إن مجلس الشورى الإسلامي لا يدين بشدة هذه الأعمال الوحشية فحسب، بل يعتبر استمرار مثل هذه الأعمال اللاإنسانية كارثة ضد الإنسانية وضد سلام واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد: إن مجلس الشورى الإسلامي، بإدانته جرائم الكيان الصهيوني المزيف والمغتصب، يعلن دعمه الكامل لجبهة المقاومة بقيادة السيد حسن نصر الله.

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