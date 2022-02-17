ينبغي حل الأزمة الحالية من خلال القنوات الدبلوماسية دون تدخل دول ثالثة

و أجرى أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كولبا مساء اليوم الخميس تناول القضايا الثنائية والتطورات الدولية.

وشكر وزير الخارجية نظيره الأوكراني على تهنئته بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكذلك الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال: ان البلدين لديهما امكانيات كبيرة في المجالات الثقافية والاقتصادية والتجارية للتعاون الثنائي وان وجود عدد كبير من الطلاب الإيرانيين في أوكرانيا يدل على القدرات الجيدة للبلدين لتطوير التعاون.

كما أكد أمير عبد اللهيان عزم الحكومة الإيرانية الجديدة على توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بين إيران وأوكرانيا في مختلف المجالات.

وفي إشارة إلى أزمة العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لتخفيف التوترات، وأعرب عن أمله في أن يتم حل الوضع الحالي من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية دون تدخل دول ثالثة.

وأكد أمير عبد اللهيان على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لتقديم أي مساعدة وعمل ضروري لحل الأزمة سلميا.

من جانبه بارك وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كولبا، مرة أخرى بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية والذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وقال ان ايران و اوكرانيا ارتبطا دوما بعلاقات جيدة ومستقرة، وحتى الآن لم يتمكن أي طرف من التأثير على العلاقات الجيدة بين البلدين.

وبينما أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن تقديره وشكره لبلدنا على موقفه المبدئي من الأزمة الأوكرانية ، قال: نحن لا نبحث عن حرب ونريد حل القضية دبلوماسيا وسلميا.

وفي إشارة إلى الحجم المتزايد للتجارة بين البلدين، أعرب كولبا عن أمله في زيادة حجم التجارة بشكل أكبر.

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