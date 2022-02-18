نائب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية: البرلمان يدعم تعزيز العلاقات مع إيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم (الجمعة)، بين قاسم خان سوري، على أعتاب زيارته الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسفير الإيراني لدى باكستان، محمد علي حسيني.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعلاقات الإيرانية الباكستانية، لا سيما التعاون البرلماني، وكذلك قضايا العالم الإسلامي والمنطقة، بالإضافة إلى التطورات في أفغانستان، فضلا عن مناقشة سبل النهوض بالتجارة على الحدود المشتركة، بما في ذلك تطوير الأسواق الحدودية.

الى ذلك، اشار السفير الإيراني لدى باكستان الى الزيارات العديدة للمسؤولين الإيرانيين إلى إسلام اباد، بما في ذلك زيارة رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية إلى مجلس الشورى الإسلامي منتصف أكتوبر من هذا العام، وزيارة وزير الداخلية الإيراني الى باكستان الأسبوع الماضي، مؤكدا على قدرة البرلمانين الإيراني والباكستاني الفعالة للمساعدة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

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