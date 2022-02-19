الرئيس الايراني يؤكد على تفعيل الطاقات الواسعة لتطوير التعاون بين طهران وبلغراد

وقال الرئيس آية الله رئيسي في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الصربي ألكساندر فوفيتش السبت: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية عازمة على مواصلة تطوير وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية مع صربيا بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

واشار إلى أن هناك فرصا وطاقات متنوعة وواسعة لتطوير مستوى التعاون بين البلدين، وقال: إن تطوير التعاون المشترك، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، له فوائد مشتركة للبلدين ويجب تحديدها وتفعيلها.

من جانبه اكد رئيس صربيا في اتصاله الهاتفي، على أن البلدين لديهما أرضيات واسعة لتطوير مستوى العلاقات ، قائلا إن بلغراد تسعى إلى تحسين مستوى العلاقات والتعاون التجاري وإقامة علاقات سياسية واستراتيجية قوية مع طهران.

وقال فوتشيتش: ان للجمهورية الإسلامية الإيرانية مواقف مستقلة على الدوام وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون لدينا تعاون وثيق في القضايا الدولية.

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