اللواء باقري: الحدود المشتركة مع أفغانستان يلزمها المزيد من الأمن والسلام

وفي مقابلة مع مراسلين صرح باقري أنه کلف جیش الجمهورية الإسلامية بمهمة إنشاء وحدات لدعم الأمن في حدود البلاد.
واکد باقري : يشاهد في الحدود الشرقية التحضير الجيد للقوات الحدودية و استتباب الأمن و والهدوء وإن شاء الله سيستمر هذا الأمن.
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زاهدان/21 شباط/فبرایر/ارنا- قال رئیس هیئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الایرانیة اللواء محمد باقري ان الحدود الشرقية للبلاد خاصة الحدود المشتركة مع أفغانستان تتمتع بحساسية بالغة، ويلزمها المزيد من الأمن والهدوء.
وفي مقابلة مع مراسلين صرح باقري أنه کلف جیش الجمهورية الإسلامية بمهمة إنشاء وحدات لدعم الأمن في حدود البلاد.
واکد باقري : يشاهد في الحدود الشرقية التحضير الجيد للقوات الحدودية و استتباب الأمن و والهدوء وإن شاء الله سيستمر هذا الأمن.
انتهی**3269
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