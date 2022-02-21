اللواء باقري: الحدود المشتركة مع أفغانستان يلزمها المزيد من الأمن والسلام

وفي مقابلة مع مراسلين صرح باقري أنه کلف جیش الجمهورية الإسلامية بمهمة إنشاء وحدات لدعم الأمن في حدود البلاد.

واکد باقري : يشاهد في الحدود الشرقية التحضير الجيد للقوات الحدودية و استتباب الأمن و والهدوء وإن شاء الله سيستمر هذا الأمن.

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