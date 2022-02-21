رئيسي: ينبغي رفع مستوى العلاقات بين ايران وقطر في جميع المجالات

وأكد الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، الاثنين، خلال الاجتماع المشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى انه على المسؤولين التنفيذيين ورؤساء لجان التعاون الاقتصادي المشتركة للجانبين وضع أهداف واضحة لتوسيع التعامل والتعاون بين البلدين مع توقيت محدد وبذل جهود مضاعفة لتنفيذها.

وقال رئيسي في هذا الاجتماع ، إن القواسم الثقافية والدينية المشتركة كانت دائما أساس تعزيز العلاقات بين البلدين ، واضاف: ينبغي رفع مستوى العلاقات بين طهران والدوحة في جميع المجالات ، وخاصة الاقتصادية والسياسية.

وأشار إلى ان تحديد أهداف ومواعيد محددة لتحقيق هذه الأهداف ، في اتجاه توسيع التعامل الثنائي والسعي الدؤوب لنيل هذه الأهداف من قبل المسؤولين المعنيين في البلدين ، وخاصة رؤساء لجان التعاون الاقتصادي المشترك بين إيران وقطر ، يعد وسيلة فعالة لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

ونوه رئيسي إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران وقطر ينبغي أن يمتد إلى التعاون الإقليمي وان يلعب البلدان دورا على المستوى الدولي ، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية كانت على الدوام جارًا مخلصًا وصديقًا حقيقيًا لجميع دول المنطقة ، بما في ذلك قطر ، وأبرز مثال على هذا الامر هو دعم إيران المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وفي إشارة إلى استراتيجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضية الفلسطينية بمشاركة مختلف أفراد الشعب الفلسطيني ، قال رئيسي: لو اتحدت الأمة الإسلامية ، فسيتم اقرار حقوق الفلسطينيين ووضع حد للظلم الذي يمارسه الصهاينة.

واستنكر مساعي بعض الدول لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني ، وقال : إن توسع وجود الكيان الصهيوني في المنطقة يضر بكل الدول ، لأن هذا الكيان ومن اجل ضمان مصالحه ، سيلقي بظلاله على استقرار وأمن الدول الأخرى.

*امير قطر: لن نسمح لاي قضية بان تمنع تطوير العلاقات مع ايران

بدوره أشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى تأثير وباء كورونا على الاجتماعات المجدولة للجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية - القطرية المشتركة في العامين الماضيين ، مؤكدا عزم قطر على تطوير علاقاتها مع ايران على اساس ارضية التعامل التاريخي والمتجذر بين الشعبين في مختلف المجالات وقال لن نسمح بعد الآن لأي قضية بما في ذلك وباء كورونا بعرقلة تقدم هذا الهدف.

ودعا أمير قطر الوزراء والمسؤولين في البلدين أن يستهدفوا بعناية تطوير العلاقات بين البلدين في اجتماعاتهم والاتفاق على التفاصيل والأرقام واكد انه على المسؤولين التنفيذيين في ايران وقطر خلال اجتماعاتهم المشتركة تحديد سقف قانوني واضح وقابل للتحقيق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، وتحديد متطلبات نمو العلاقات بين البلدين للعام المقبل ، ومضاعفة جهودهما لتحقيق ذلك.

واشار الى موقف قطر الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الايراني في مجال الانشطة النووية السلمية، لافتا الى ان قطر تعتقد دوما بان ديمومة اي اتفاق رهن بالالتزام والعمل بالتعهدات مع قبل جميع اطراف الاتفاق.

واكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بان الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني يعد من اولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، واعتبر موقف قطر الثابت هو موقف احرار العالم، منوها الى ان قطر كالجمهورية الاسلامية الايرانية واجهت ضغوطا لكنها صمدت.

وصرح بان محاولات كثيرة بذلت لنسيان حقوق الفلسطينيين الا ان هذا القضية ستبقى حية في اذهان شعوب العالم دوما.

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