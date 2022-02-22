امير قطر : العلاقات التاریخیة بين طهران والدوحة مبینة علی مبدأ حسن الجوار

وکتب امير قطر في تغريدة له على موقع تويتر امس الاثنين :"بحثت مع فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي سُعدت باستقباله اليوم، أوجه تعزيز التعاون بين قطر وإيران التي تربطنا معها علاقات تاريخية مبنية على مبدأ حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة. وناقشنا سبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى أبرز المستجدات إقليميا ودوليا".

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد مع رئيسي، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري امس الاثنين ناقشا خلالها أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

ووصل رئيس الجمهورية آية الله السيد" إبراهيم رئيسي" الى العاصمة القطرية الدوحة امس الاثنین لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

انتهی**3280