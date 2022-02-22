إيران وكازاخستان تؤكدان على وضع خطة عمل مشتركة لتوسيع التعاون المشترك

وأكد مخبر في لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة في كازاخستان "بخيت سلطان اوف"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي والمعدني بين البلدين داعيا الى تمتين التعاون بين اللجان المشتركة بينهما لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن إقامة المعارض المتخصصة لتحديد الفرص والقدرات التي يمتلكها البلدان ستساعد نشطاء القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين في التعرف على هذه القدرات.

وأشار مخبر إلى دور منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادي وأوراسيا في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء واكد على ضرورة دعم القطاع الخاص وتسهيل التجارة بين النشطاء ورجال الأعمال في المنطقة.

من جانبه رحب سلطان اوف بالسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة في ايران المتمثلة في ترسيخ التعاون مع الدول المجاورة مضيفا ان المستوى المتنامي من العلاقات بين القادة السياسيين في البلدين يسهم في معالجة المشاكل القائمة.

ومضى يقول ان عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين وكذلك اقامة المعارض المتخصصة أداة قوية لتطوير العلاقات بين ايران وكازاخستان مشددا على ضرورة الغاء العقوبات غير القانونية والظالمة المفروضة على ايران.

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