رئيسي: نستخدم جميع الطاقات لتطوير العلاقات مع غينيا الاستوائية

جاء ذلك في تصريح للرئيس الايراني خلال لقائه رئيس غينيا الاستوائية أوبيانغ انغويما امباسوغو، مساء الثلاثاء على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في قطر.

وقال: إن البلدان الأفريقية بالإضافة إلى مواردها الغنية تمتلك طاقات بشرية تتميز بالجد والمثابرة ويمكنهم لعب دور فعال في تنمية القارة.

واضاف: ان الدول الغربية عملت فقط على مدى قرون على نهب موارد إفريقيا الغنية والقوى العاملة.

وتابع آية الله رئيسي: ان الدول الغربية حافظت على نوازعها الاستعمارية ولم تغير سوى أساليبها الاستعمارية.

وقال: ان الجمهورية الإسلامية ترى بان الدول الأفريقية تتمتع بإمكانيات كبيرة للتنمية ، ونحن على استعداد للتعاون وتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ، بما في ذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذه الدول ومن ضمنها غينيا الاستوائية.

وحول تصريحات رئيس غينيا الاستوائية بأن أياً من الدول الأوروبية لم تقدم مساعدة ملحوظة لبلاده ضد جائحة كورونا وأن عددًا كبيرًا من أبنائها قد ماتوا نتيجة وباء كورونا ، قال رئيسي: نحن ايضا إن لم نبادر الى انتاج اللقاحات بأنفسنا لما اعطانا الغربيون اللقاحات ولكن اليوم هناك 6 شركات في إيران تنتج لقاحات كورونا.

ودعا رئيسي وزير الخارجية إلى وضع الخطط اللازمة لعقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون مع غينيا الاستوائية في أسرع وقت ممكن ، مؤكدا القول: سنستخدم كل القدرات والمجالات المتاحة لتوسيع العلاقات مع غينيا الاستوائية.

وقال: ان الدول الغربية والولايات المتحدة سعت وراء مصالحها الخاصة فقط أينما ذهبت ، لكن على الدول الأفريقية بالاعتماد على تجاربها على مدى سنين من تحمل الاستعمار الغربي ألا تسمح للدول الغربية والولايات المتحدة بإعادة لعب الدور على القارة الأفريقية.

بدوره وصف رئيس غينيا الاستوائية إيران بأنها دولة كبيرة ، قائلاً: لقد جرى استعمار الدول الإفريقية من قبل الدول الغربية لسنوات طويلة واليوم هي بحاجة إلى العمل مع دول مثل إيران للاستفادة من مواردها الغنية بما يخدم شعوب إفريقيا.

وأضاف: ان الدول الغربية ليس لديها نية حسنة في التعامل مع الدول الأفريقية ، وحتى لو قدمت لنا مساعدة محدودة ، فإنها ستجعل هذه المساعدة على الفور مشروطة بإجراءات تقوم بها الدول الأفريقية بما يخدم مصالحها هي نفسها (الدول الغربية).

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