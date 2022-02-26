وزير الثقافة والارشاد الاسلامي يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني

وينطلق الأسبوع الثقافي الإيراني تحت عنوان "أيام الفجر الثقافية" في لبنان اعتبارا من الإثنين/ 28 مارس بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي إسماعيلي والمسؤولين الثقافيين والفنيين الايرانيين واللبنانيين.

و"أيام الفجر الثقافية" هو باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، تتزامن مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة في إيران الدكتور محمد مهدي اسماعيلي يرافقه مجموعة من المدراء العامين والمستشارين والفنانين العالميين ضمن اختصاصات فنية متنوعة، والتي سيتم استضافتها في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري وفي مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 أيام.

وتشمل ايام الفجر الثقافية مجموعة من النشاطات الثقافية بما فيها اقامة أمسية موسيقية أوركسترالية للأوركسترا الوطنية الإيرانية، وافتتاح معرض "طلوع" الفني والحرفي، وندوة تحت عنوان "التعددية الثقافية بين المواطنة والانتماء"

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