الادميرال إيراني: هناك قوى من خارج المنطقة تسعى للايحاء بعجز دول المنطقة

واشار الأدميرال شهرام إيراني الیوم الاحد امام جمع من اساتذة وطلاب جامعة لاهور التابعة لسلاح البحر الباكستاني إلى دور البحر في التجارة العالمية وايضا تاثيره في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية في الدول الساحلية وتطرق إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أهمية البحار في حماية المصالح الوطنية وقال: "ان إيران وباكستان من الدول المطلة على البحر ويجب ان تتمتعان بسلاح البحر الذي يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسيىة.



وناشد الأدميرال شهرام إيراني الطلاب في سلاح البحر وقال : أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بامكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها.

وأشار إلى التفاعل العسكري بين ايران وباكستان باعتبارهما بلدين جارين و صديقين وقال: "من المؤكد أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الامن و الاستقرار بمفردها ومن الضروري أن تستفيد دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.

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