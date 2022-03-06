رئيس معهد باستور الإيراني: لقاح باستوكوفك فعال ضد المتحور أوميكرون

وقال بيكلري، في تصريح صحفي: هذا اللقاح يحفز المناعة الخلوية في الجسم وبالتالي يمكنه محاربة سلالات جديدة من كورونا بما في ذلك أوميكرون.

وتابع: بدأ الباحثون في معهد باستور العمل على إنتاج لقاح جديد لعلاج السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون" ، لكن النتائج أظهرت أن هذا ليس ضروريًا وأن لقاح باستوكوفك يمكنه مواجهة هذه السلالة الجديدة من كورونا.

وأردف: لم تنجح دول عديدة مثل الولايات المتحدة في تحقيق مناعة لشعبها ضد سلالة أوميكرون بتطعيم لقاح فايزر ، ويؤكد ذلك معدل الوفيات المرتفع جراء الاصابة بهذا الفيروس، لكن كوبا نجحت مؤخرا في تحقيق مناعة لشعبها ضد سلالة أوميكرون الجديدة بفضل تطعيم هذا اللقاح.

وقال: تم التطعيم بهذا اللقاح في كوبا لمن هم فوق سن الثانية وأكدت التجارب على التأثير الجيد للغاية لهذا اللقاح.

وأوضح بيكلري: حتى وقت قريب ، كان لقاح باستوكوفك يُعطى للأطفال فوق سن الثانية في كوبا ، ولكن منذ وقت قصير ولحد الآن ، تم إدراج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وعامين في برنامج التطعيم ضد كورونا باستخدام هذا اللقاح.

يشار الى ان لقاح باستوكوفك المضاد لكورونا يتم انتاجه بشكل مشترك بين ايران وكوبا.

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