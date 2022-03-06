٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٤٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84672368
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مجلس الشورى الاسلامي الايراني يرفع سقف الموازنة العامة

مجلس الشورى الاسلامي الايراني يرفع سقف الموازنة العامة

طهران / 6 اذار/مارس/ارنا- رفع مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية سقف الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم (يبدا في 21 اذار/مارس).

وتم خلال الاجتماع الـ 21 لمجلس الشورى الاسلامي الذي عقد السبت لدراسة مشروع الموازنة العامة للبلاد تحديد سقف الموازنة العامة للحكومة للعام القادم كالتالي:

الموازنة العامة للبلاد للعام القادم من حيث العوائد والنفقات تبلغ 37 الفا و 587 تريليونا و 793 مليارا و 931 مليون ريال.

وكانت الموازنة العامة المقترحة التي قدمتها الحكومة قبل فترة لمجلس الشورى الاسلامي هي كالتالي:

الموازنة العامة للبلاد للعام القادم من حيث العوائد والنفقات تبلغ 36 الفا و 310 تريليونات و 704 مليارات و 628 مليون ريال.

انتهى ** 2342

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