مجلس الشورى الاسلامي الايراني يرفع سقف الموازنة العامة

وتم خلال الاجتماع الـ 21 لمجلس الشورى الاسلامي الذي عقد السبت لدراسة مشروع الموازنة العامة للبلاد تحديد سقف الموازنة العامة للحكومة للعام القادم كالتالي:

الموازنة العامة للبلاد للعام القادم من حيث العوائد والنفقات تبلغ 37 الفا و 587 تريليونا و 793 مليارا و 931 مليون ريال.

وكانت الموازنة العامة المقترحة التي قدمتها الحكومة قبل فترة لمجلس الشورى الاسلامي هي كالتالي:

الموازنة العامة للبلاد للعام القادم من حيث العوائد والنفقات تبلغ 36 الفا و 310 تريليونات و 704 مليارات و 628 مليون ريال.

انتهى ** 2342