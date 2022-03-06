٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٥:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84673477
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مسؤول : التعاون العلمي بين إيران وقطر آخذ في النمو

مسؤول : التعاون العلمي بين إيران وقطر آخذ في النمو

طهران 6 اذار / مارس / ارنا – قال رئيس مركز التعاون العلمي والدولي بوزارة العلوم والابحاث والتقنية "حسين سالار اميني"، انه في ضوء توقيع مذكرة التفاهم بين ايران وقطر خلال زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة للدوحة، فإن العلاقات الثنائية في مجالات العلوم والتكنولوجيا ايضا دخلت مرحلة جديدة.

واوضح "سالار اميني" خلال تصريح له اليوم الاحد، ان البلدين ايران وقطر اتفقا في اطار هذه المذكرة، على اعتماد الشهادات الجامعية وايضا تبادل الوثائق الصادرة عن المؤسسات العلمية بينهما. 

وحول اهم محاور الوثيقة العلمية الموقعة بين البلدين، اشار المسؤول بوزارة العلوم الايرانية، الى : تبادل اعضاء هيئة التدرس والباحثين والطلاب الجاامعيين، وتبادل النتاجات العلمية والابحاث، واقامة المؤتمرات والملتقيات العلمية وتنظيم ورش تدريبية مشتركة.

كما لفت، بان ايران ستدعم وفقا لهذا الاتفاق، تطوير اللغة والادب العربي لدى نظامها التعليمي وفي المقابل ستدعم قطر تطوير الادب واللغة الفارسية في نظام التعليم لديها.

انتهى ** ح ع  
 

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