٠٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ٩:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84673716
٠ Persons

سمات

ايران تتصدر اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين

ايران تتصدر اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين

كيش / 6 اذار / مارس / ارنا – سجل المنتخب الايراني لكرة قدم المبتورين 6 نقاط خلال اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا المؤهلة لكاس العالم 2022 في تركيا، ليتصدر قائمة المنتخبات المشاركة في هذه المنافسات اليوم.

وبدات تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين اليوم الاحد في جزيرة كيش (جنوب)، باربع مباريات بين المنتخبات المشاركة.   

وفي هذا الاطار، خاض المنتخب الايراني مباراتين امام المنتخب الهندي والفلسطيني، ليفوز 19-1 و2-0، ويتصدر القائمة بعد تسجيل 6 نقاط.

كما واجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني وفاز عليه بثلاثة اهداف نظيفة، والمنتخب الاوزبكي الذي استطاع هو الاخر ان يهزم غريمه الهندي 23-0.

وبحسب نتيجة المباريات التي جرت خلال اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين في كيش، فقد سجل المنتخب الايراني 6 نقاط ليقف بالصدارة، يليه المنتخب الاوزبكي مسجلا 3 نقاط و23 هدفا، ومن ثم العراقي ثالثا بعد ان سجل 3 نقاط وهدفين.

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha