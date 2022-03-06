ايران تتصدر اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين

وبدات تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين اليوم الاحد في جزيرة كيش (جنوب)، باربع مباريات بين المنتخبات المشاركة.

وفي هذا الاطار، خاض المنتخب الايراني مباراتين امام المنتخب الهندي والفلسطيني، ليفوز 19-1 و2-0، ويتصدر القائمة بعد تسجيل 6 نقاط.

كما واجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني وفاز عليه بثلاثة اهداف نظيفة، والمنتخب الاوزبكي الذي استطاع هو الاخر ان يهزم غريمه الهندي 23-0.

وبحسب نتيجة المباريات التي جرت خلال اليوم الاول من تصفيات غرب اسيا لكرة قدم المبتورين في كيش، فقد سجل المنتخب الايراني 6 نقاط ليقف بالصدارة، يليه المنتخب الاوزبكي مسجلا 3 نقاط و23 هدفا، ومن ثم العراقي ثالثا بعد ان سجل 3 نقاط وهدفين.

انتهى ** ح ع

