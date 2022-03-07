امير عبداللهيان يحيي ذكرى الدبلوماسي الفقيد حسين شيخ الاسلام

وكتب امير عبداللهيان في مدونة له على موقع اينستغرام مساء الاحد: على اعتاب الذكرى السنوية الثانية لرحيل الاخ العزيز المهندس حسين شيخ الاسلام نحيي ذكرى ذلك الزميل والصديق العزيز.

واضاف: ان جميع الاصدقاء والزملاء المحترمين في وزارة الخارجية يتذكرون جيدا صدق ونزاهة والتزام الفقيد بالشرع والمسؤولية والاهتمام بالمنافع والمصالح الوطنية للبلاد في جميع لحظات عمره الشريف.

وتابع امير عبداللهيان: ان صوت المناداة بالحق والعدالة من قبل شيخ الاسلام في دعم المقاومة خاصة في فلسطين ولبنان وصرخة ذلك الدبلوماسي الدؤوب على رؤوس المحتلين واعداء الامة الاسلامية كدبلوماسي ثوري ستبقى صداها في قلوبنا دوما.

واعرب عن امله بـ "ان نكون بعون الباري سبحانه وتعالى سالكين صادقين في طريق الاهداف السامية والنية الخالصة لذلك الجندي المؤمن بالولاية في الجهاز الدبلوماسي وفي خدمة الشعب الايراني العظيم".

وكان الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام قد توفي قبل عامين اثر اصابته بفيروس كورونا.

وتولى شيخ الاسلام عدة مسؤوليات منها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا والعضوية في مجلس الشورى الاسلامي وامين المؤتمر الدولي لنصر الانتفاضة الفلسطينية ورئيس منتدى المنظمات الشعبية الداعمة لتحرير القدس الشريف.

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