الایراني مقصودلو يهزم بطل العالم في الشطرنج

وفاز برهام مقصودلو الذي يحمل لقب بطل العالم للشباب على بطل العالم عبدوستاروف الأوزبكي في اليوم الرابع من بطولة بلغراد غراند لاساتذة للشطرنج وكان ستاروف تمكن باحراز بطولة العالم السريع في مسابقات الشطرنج الدولية أواخر عام 2021 ،وقدم نفسه على أنه عبقري.

وقد تمكن مقصودلو من الفوز بنتيجة 2.5 على بطل العالم للعام 2021 في فئة الشطرنج السريع عالميا.

وبدأت المسابقات الدولية لاساتذة الشطرنج في بلغراد في 6 مارس وستستمر حتى14 من الشهر الجاري. في هذه الفترة من المسابقات ، سيتنافس 10 لاعبين في الشطرنج في 9 جولات.

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