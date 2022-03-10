مؤتمر "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية " الدولي يبدا اعماله في قم

وقال الامين العلمي للمؤتمر الدولي حجة الإسلام محمد علي رضائي أصفهاني : "لقد بذلت جهودا على مدى عامين لعقد هذا المؤتمر على أفضل وجه ممكن.

وذكر حجة الإسلام محمد علي رضائي أصفهاني: تم إرسال 1800 ملخص و 1082 مقالاً إلى الامانة العامة لهذا المؤتمر ، وتم قبول 600 مقال ونشر حوالي 300 مقال.

وأضاف: "من بين الأهداف المهمة للمؤتمر ، هو العمل على تمهيد الطريق لرسم خارطة طريق للخطوة الثانية للثورة الاسلامية القائمة على القرآن الكريم والسنة، وتقديم الأدب المناسب لشرح أحكام الثورة الاسلامية وكذلك دعم منتجي المحتوى في هذا الصدد.

وقال ان تنفيذ توجيهات قائد الثورة الاسلامية وتبسيط وتوثيق وإنتاج الأعمال والمؤلفات الخاصة لبيان الخطوة الثانية هو أحد الأهداف المهمة لـ هذا المؤتمر .

ويختتم المؤتمر الدولي "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية من مراي القرآن والحديث" مساء اليوم في قم.

انتهى** 1453