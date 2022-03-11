ايران تحذر الكيان الصهيوني من الايغال في اعماله المتهورة والشريرة

وجاء في رسالة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية حول الهجمات الارهابية الاخيرة للكيان الصهيوني واستشهاد اثنين من قوات حرس الثورة المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع): في فجر يوم الاثنين 7 مارس 2022 ، نفذ الكيان الاسرائيلي في انتهاك صارخ لسيادة ووحدة اراضي الجمهورية العربية السورية هجمات صاروخية على منطقة في شمال دمشق ادت الى استشهاد اثنين من القوات الايرانية التي تقوم بتقديم المشورة للقوات العسكرية السورية في مواجهة الارهاب بسوريا.

واضافت: ان القوات الاستشارية الايرانية تتواجد في سوريا بطلب ودعوة رسمية من الحكومة السورية لتقديم الخدمات الاستشارية لمساعدة القوات العسكرية السورية في مكافحة الارهاب خاصة تنظيم داعش الارهابي.

وتابعت: ان ايران تعتبر الهجوم الارهابي الاخير عملا استفزازيا شديدا ومتعمدا هدفه رفع التوترات الى مستوى غير قابل للسيطرة وضرب التنسيق بين المكافحين للارهاب في المنطقة خاصة في مكافحة داعش.

واضافت: ان هذه العمل الاستفزازي والاجرامي يتعارض مع القوانين الدولية وميثاق منظمة الامم المتحدة ويستوجب مسؤولية جزائية على الكيان الاسرائيلي وجميع الذين ساعدوه بصورة مباشرة او غير مباشرة او باي صورة اخرى في ارتكاب او تنفيذ هذا العمل الارهابي.

وقاتل الممثلیة: انه على المجتمع العالمي بصورة عامة ومجلس الامن الدولي بصورة خاصة ادانة هذا العمل الاستفزازي والاجرامي بحزم وان يحمل الكيان الاسرائيلي مسؤولية اعماله غير القانونية التي تعد تهديدا جادا للسلام والامن الدوليين.

واردفت: ان ايران ومنذ الماضي تقف في الخط الامامي لمكافحة الارهاب والتطرف وهي عازمة، في اطار حقوقها والتزاماتها في القوانين الدولية، على مواصلة مكافحة التنظيمات الارهابية في المنطقة حتى اجتثاث جذورها كاملا.

وجاء في ختام الرسالة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي الوقت الذي تعتبر الكيان الاسرائيلي مسؤولا تماما عن جميع تداعيات هذه الاعمال الاجرامية وتحذر هذا الكيان بصورة جادة من مغبة ارتكاب المزيد من هذه الاعمال المتهورة والشريرة، فانها تحتفظ لنفسها وفق المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة بحق الرد على مثل هذه الاعمال الاجرامية في اي وقت ترتأيه.

وكانت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية قد اعلنت في بيان عن استشهاد اثنين من كوادرها في سوريا وهما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد مرتضى سعيد نجاد اثر العدوان الجوي الصهيوني على ضاحية دمشق صباح الاثنين.

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