ايران استقبلت اكثر من مليون سائح خلال خمسة اشهر

وقال شالبافيان اليو م الاربعاء، تم رفع القيود المفروضة على تأشيرات السائحين الأجانب بسبب تفشي كورونا منذ بداية شهر نوفمبر ودخل البلاد مليون و200 الف سائح أجنبي.

وتابع، ان غالبية السياح الأجانب الذين زاروا ايران في تلك الفترة كانوا من الدول المجاورة متوقعا وصول سياح من مختلف دول العالم الى ايران في المواسم المقبلة.

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