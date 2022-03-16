مصدر مسؤول : ايران تورّد منتجاتها النانوية الى 49 دولة في انحاء العالم

وتفيد التقارير الاحصائية ذات الصلة، ان قطاع صناعة النانو في ايران حقق نموا ملفتا خلال السنوات الاخيرة؛ ليسجل بادرة جديدة على صعيد الازدهار العلمي في البلاد.

وبذلك، فقد صنّفت ايران الاسلامية اليوم، بالمركز الرابع عالميا في مجال النانو تكنولوجيا.

علما ان منتجات قطاع النانو تكنولوجيا الايراني تتنوع في15 مجالا مختلفا؛ وقد حازت على اسواق واسعة في الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما تجدر الاشارة الى تاسيس مراكز اعادة تصدير دائمة لهذه المنتجات العلمية الوطنية في دول : الصين والهند واندونيسيا وسوريا وتركيا والعراق.

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