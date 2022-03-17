زلزال هرمزكان لم يسفر عن وقوع اضرار بشرية

واشار حسن زادة في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" اليوم الخميس الى وقوع توابع زلزالية بقوة 4.1 و 4 و 3.5 درجة على مقياس ريختر بعد الزلزال الرئيس وقال: انه وبعد وقوع الزلزال توجهت فرق تقييم واغاثة الى منطقة الزلزال واعدت تقريرا عن حجم التخريب وانهيار الجدران وتصدع المنازل وسيتم الاعلان عنه بعد اكماله.

واوضح بان مركز الزلزال كان في قرى كوخرد وجناح ومهران التابعة لمدينة بستك وقال: انه تم لغاية الان ارسال 3 فرق طوارئ وتوزيع كهرباء وتعبيد طرق الى منطقة الزلزال وكانت هنالك حالة سقط عمود كهرباء ما ادى الى انقطاع التيار الكهرباء عن قريتي بند كوه وهرسين كما انقطع التيار الكهربائي عن قريتي كوخرد ولاوردين وكان هنالك انهيار صخور جبلية الا ان الطرق مفتوحة.

وقد ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضواحي بلدة كوخرد بمحافظة هرمزكان جنوب ايران فجر اليوم الخميس.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بان مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 26.89 والطول 54.65 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

واضاف بان الزلزال وقع في الساعة 2:45:44 فجر اليوم الخميس بالتوقيت المحلي (11:15:44 مساء الاربعاء بتوقيت غرينتش).

ووفق التقارير الاولية الواردة فقد كان مركز الزلزال على بعد 27 كم من بلدة كوخرد التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

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