14 عملا مقاوما في الضفة ضد الاحتلال خلال 24 ساعة

ورصد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) في تقريره اليومي مساء الاثنين، 14 عملا مقاوما، تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وإلقاء عبوات ناسفة، ومواجهات وإلقاء حجارة، والتصدي للمستوطنين، وخروج مظاهرات.

وفي التفاصيل، وقعت اشتباكات مسلحة ومواجهات تخللها تفجير عبوات ناسفة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس، وأطلق مقاومون النار على حاجز سالم العسكري في جنين.

وتم التصدي للمستوطنين وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة على مركباتهم قرب بلدتي حلحول وبيت كاحل في الخليل.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية شرقي نابلس، وفي مخيم الفوار وبلدة حلحول في الخليل، وخرجت مظاهرات في جنين.

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