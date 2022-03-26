محمد عبدالسلام يدعو السعودية لإثبات جديتها بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية

واورد موقع "المسيرة" ان عبدالسلام كتب في تغريدة له على تويتر ”على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من بلادنا".. مضيفا “عندها يحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني”.

وكان الرئيس مهدي المشاط أعلن اليوم تقديم مبادرة من جانب واحد تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق السعودي وكافة العمليات العسكرية في الداخل لمدة ثلاثة أيام.

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