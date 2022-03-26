٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٢, ١١:٥٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84696887
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محمد عبدالسلام يدعو السعودية لإثبات جديتها بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية

محمد عبدالسلام يدعو السعودية لإثبات جديتها بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية

طهران / 26 اذار/مارس/ارنا- دعا رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، السعودية إلى اثبات جديتها نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية.

واورد موقع "المسيرة" ان عبدالسلام كتب في تغريدة له على تويتر ”على النظام السعودي اثبات جديته نحو السلام بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة السلام اليمنية التي أعلنها الرئيس المشاط وذلك بالاستجابة لوقف اطلاق النار وفك الحصار وإخراج القوات الأجنبية من بلادنا".. مضيفا “عندها يحل السلام ويحين الحديث عن الحلول السياسية في أجواء هادئة بعيدا عن أي ضغط عسكري أو إنساني”.

وكان الرئيس مهدي المشاط أعلن اليوم تقديم مبادرة من جانب واحد تتضمن عدة بنود أهمها إيقاف استهداف العمق السعودي وكافة العمليات العسكرية في الداخل لمدة ثلاثة أيام.

انتهى ** 2342

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