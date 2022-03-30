المجلس السياسي الأعلى في اليمن يأسف لعدم استجابة العدوان للمبادرة ويؤكد: لا سلام دون رفع الحصار

وأوضح السياسي الأعلى في بيان له، أن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار.

وجاء في البيان: "ندرك تماما طبيعة تحالف العدوان وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الأساليب الملتوية".

وأضاف البيان: "لا نمانع من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا أننا نؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار".

وأكد البيان أن لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن، مشيرا الى أن اليمن يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الخطوات السياسية والعسكرية التي تضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعرب المجلس السياسي الاعلى عن أسفه الشديد إزاء عدم الاستجابة الواضحة والصريحة لمبادرة الجمهورية اليمنية التي قدمها الأخ الرئيس ويؤكد على أن مضامين المبادرة قد جاءت بالشكل الذي يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم كما أثبتت المبادرة وبما لا يدع مجالا للشك حرص الجانب اليمني على استعادة السلام وحسن الجوار.

إن المجلس السياسي الأعلى يدرك تماماً طبيعة تحالف العدوان وما دأب عليه من التسويف والمماطلة والتلكؤ والتعنت وغير ذلك من الاساليب الملتوية، وهذا أمر بات واضحاً ولم يعد مستغرباً.

وفي الوقت الذي لا يمانع فيه المجلس السياسي الأعلى من أي استجابة إيجابية تحت أي عنوان ومن أي زاوية إلا انه في نفس الوقت يؤكد بأنه لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن.

وإذا لم يتحقق ذلك يؤكد المجلس بأن اليمن قيادة وشعبا يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ ما يراه مناسباً من الخطوات السياسية والعسكرية وبما يضمن انتزاع حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.

انتهى ** 2342