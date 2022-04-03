العامري: لدينا معلومات تؤكد التدخل المستمر لبريطانيا في العراق

وذكر المكتب الإعلامي للعامري في بيان تلقته وكالة ارنا، إن رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه السفير البريطاني لدى العراق مارك باريسون ريتشاردسون.

وأبلغ العامري السفير البريطاني بالقول: "لدينا معلومات من جهات مخابراتية اجنبية تؤكد تدخلكم المستمر في الوضع السياسي ونعتقد ان استقرار العراق هو استقرار المنطقة وعلى الجميع معالجة الانسداد السياسي من اجل استقرار المنطقة".

ولفت: "إن العملية السياسية منذ 2003 الى اليوم بنيت على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاتفاق والشراكة والتوازن".

وأوضح العامري: "نسعى الى تفاهم شيعي – شيعي وبالتأكيد سيؤدي ذلك الى تفاهم كوردي – كوردي وينهي الانقسام الحاصل في البيت الكوردي والاطار لن يتنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر التي تحفظ حق المكون الشيعي في الحكومة والاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء".

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