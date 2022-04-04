٠٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84705385
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مسؤول يمني: تحالف العدوان استخدم اكثر من 3 ملايين قنبلة عنقودية

مسؤول يمني: تحالف العدوان استخدم اكثر من 3 ملايين قنبلة عنقودية

طهران/ 5 نيسان / ابريل/ارنا- أعلن رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة، الاثنين، أن ما تم جمعه من القنابل العنقودية خلال 7 سنوات بلغ أكثر من 3 مليون ذخيرة عنقودية في 15 محافظة و70 مديرية في البلاد.

وافاد موقع "المسيرة" انه خلال فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والقنابل العنقودية أقامتها اللجنة الوطنية والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، قال العميد صفرة: نحن أمام كارثة وثلوث من القنابل العنقودية من أنوع وجنسيات متعددة ورصدنا 15 نوعا منها مستخدمة في الغارات الجوية فقط

وأضاف إن: حجم ونطاق انتشار التلوث يجعل من اليمن المرتبة الثانية بعد جمهورية لاوس رغم الفارق الكبير إذا ما تم مقارنة الأسلحة المستخدمة في اليمن.

وأوضح أنه خلال شهر مارس الماضي تم تسجيل 42 ضحية في المحافظات اليمنية مؤكدا أن هذا رقم كبير جدا، مبينا أن حوالي 220 ضحية في محافظة الحديدة منذ انسحاب المرتزقة منها في نوفمبر العام الماضي

واعتبر العميد صفرة أن تقليل التقارير الدولية والحقوقية من أعداد ضحايا القنابل العنقودية في اليمن يُعد محاولة لتبرئة التحالف وتغيير للحقائق والوقائع.

انتهى ** 2342

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