١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:١٢ م
رمز الخبر: 85691956
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

ايران تدعو الاسرة الدولية للعمل بواجبها تجاه اجراءات امريكا وبريطانيا المزعزعة للاستقرار

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:١٢ م
رمز الخبر: 85691956
ايران تدعو الاسرة الدولية للعمل بواجبها تجاه اجراءات امريكا وبريطانيا المزعزعة للاستقرار

طهران/ 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – دعت ايران على لسان المتحدث باسم خارجيتها اسماعيل بقائي الاسرة الدولية والاوساط الدولية وكذلك الدول الاسلامية للعمل بواجباتها القانونية والانسانية لدعم الشعب اليمني المظلوم ومعارضة الاعتداءات العسكرية والاجراءات المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها امريكا وبريطانيا في منطقة غرب اسيا.

وندد بقائي اليوم الاثنين بقوة بالغارات الجوية الامريكية والبريطانية على البنى التحتية لليمن.

واشار بقائي الى تكرر الاعتداءات العسكرية الامريكية والبريطانية على اليمن بالتزامن مع استمرار دعمهما غير المحدود للابادة الجماعية في غزة، معتبرا ان هذه الغارات تمثل انتهاكا صارخا لمبادي القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة من قبل عضوين دائمين بمجلس الامن الدولي.

واشار الى تضامن الشعب اليمني ودعمه المشرف للشعب الفلسطيني ازاء الاحتلال والقتل الذي يمارسه الكيان الصهيوني، داعيا المجتمع الدولي والاوساط الدولية وكذلك البلدان الاسلامية للعمل بواجبابتها القانونية والانسانية لدعم الشعب اليمني المظلوم ومعارضة الاعتداءات العسكرية والاعمال المزعزعة للاستقرار التي تنفذها امريكا وبريطانيا في منطقة غرب اسيا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .