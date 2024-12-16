١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85691760
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journalistکاظم شماعییان

وزارة الصحة تدعم المستلزمات الطبية ايرانية المنشأ

١٦‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٢:٤٠ م
رمز الخبر: 85691760
وزارة الصحة تدعم المستلزمات الطبية ايرانية المنشأ

طهران/ 16 كانون الاول/ديسمبر/ارنا – زار وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي برفقة مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية، المعرض الثاني عشر للمنتجات الايرانية معلنا دعم وزارته للاجهزة والمستلزمات الطبية المصنعة ايرانيا.

وقال وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي ان التجهيزات المخبرية والطبية، يتم انتاجها بجودة جيدة على يد الشركات المعرفية في ايران موضحا ان تجهيزات عديدة صنعت على يد المتخصصين الشباب الايرانيين في مجال الصحة والطب وعرضت في المعرض تتمنع بجودة عالية وقابلة للتصدير.

واضاف ان ما يعرض اليوم في هذا المعرض من منتجات صنعت من قبل الشركات المعرفة الايرانية تتمتع بمستوى تكنولوجي جيد، تلبي احتياجات الداخل.

واوضح انه تم تصميم وتصنيع مستلزمات واجهزة طبية بما فيها اجهزة المحاكاة والتجهيزات المخبرية ومجاهر متطورة تقيس بابعاد النانومتر.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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