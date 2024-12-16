وزارة الصحة تدعم المستلزمات الطبية ايرانية المنشأ

وقال وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي ان التجهيزات المخبرية والطبية، يتم انتاجها بجودة جيدة على يد الشركات المعرفية في ايران موضحا ان تجهيزات عديدة صنعت على يد المتخصصين الشباب الايرانيين في مجال الصحة والطب وعرضت في المعرض تتمنع بجودة عالية وقابلة للتصدير.

واضاف ان ما يعرض اليوم في هذا المعرض من منتجات صنعت من قبل الشركات المعرفة الايرانية تتمتع بمستوى تكنولوجي جيد، تلبي احتياجات الداخل.

واوضح انه تم تصميم وتصنيع مستلزمات واجهزة طبية بما فيها اجهزة المحاكاة والتجهيزات المخبرية ومجاهر متطورة تقيس بابعاد النانومتر.