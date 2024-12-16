وزير: تنفيذ الاتفاقات بين ايران وتركمانستان، يزيد حجم التبادل التجاري بينهما

جاء ذلك في كلمة القاها وزير الطاقة امام ملتقى اقتصادي لرجال الاعمال الايرانيين والتركمانستانيين والدورة الـ 16 لمعرض الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص تحت عنوان "ايران أغروفود" اقيم بمدينة عشق اباد بتركمانستان.

واضاف علي ابادي ان اقامة معرض "ايران اغروفود" يظهر جانبا من قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات ذات الصلة ويمهد لتبادل المعلومات والخبرات وكذلك التعرف على طاقات وامكانات البلدين.

واضاف ان اكثر من 60 شركة ايرانية في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والمكائن والتجهيزات والخدمات الفنية والهندسية والشركات المعرفية تشارك في المعرض.

واكد وزير الطاقة ان التعاون بين ايران وتركمانستان يتنامى في جميع المجالات لا سيما النقل والترانزيت والطاقة بما يخدم البلدين وبلدان المنطقة.