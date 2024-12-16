مسؤول تجاري: اسواق دول اورآسيا وجهة تصديرية مناسبة للمنتوجات الايرانية

وقال روشن علي يكتا، مساء الاثنين، في اجتماع على هامش المعرض الثالث والعشرين لمعدات واجهزة التبريد والتدفئة في أصفهان (وسط): ا إن أسواق الدول المجاورة، وخاصة المنطقة الأوراسية، تعد هدفا مناسبا للغاية ووجهة تصدير للخدمات والمنتجات الهندسية التقنية الإيرانية وخاصة أصفهان.

واضاف: أصفهان هي قلب الصناعة في إيران والشرق الأوسط، وهذا الامر يستوجب من اصحاب الصناعة والصادرات الاهتمام فضلا عن السوق المحلية، البحث عن أسواق جديدة وتوسيع رؤيتهم.

وتابع: ان معرض أصفهان مثال على قدرات المهندسين والناشطين في مجال المعدات والانشاءات.

يذكر ان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد اقتصادي حكومي دولي يضم بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقيرغيزستان وأرمينيا. تم التوقيع على المعاهدة المنشئة لهذا الاتحاد في 29 مايو 2014 من قبل بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2015.

يذكر ان هنالك اتفاقية للتجارة الحرة موقعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الاوراسي وهي أرمينيا وبيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.

انتهى ** 2342