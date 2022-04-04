السيد أمين السيد: البعض يخوض الاستحقاق الانتخابي من منطلق العداء والتآمر على المقاومة

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام ان السيد أمين السيد قال “لا مشكلة لدينا لو كان الموضوع تنافساً على الخير، ولكنهم يدخلون الانتخابات بحسابات سياسية وليس لحسابات انتخابية او لعرض برامج لحل مشاكل الناس أو للتعاون من أجل حلها”، وتابع “برنامجهم استهداف المقاومة وسلاح المقاومة وحزب الله، وليس لديهم أي شيء آخر”.

وأشار السيد أمين السيد الى ان “الموضوع يتجاوز التنافس الانتخابي والبرامج التي تسعى لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ويصل إلى حد المعركة السياسية الكبرى التي تستهدف إنجازات وانتصارات المقاومة”.

كلام السيد امين السيد جاء خلال لقاء في بلدة بوداي البقاعية حيث اعلن المرشح عن المقعد الشيعي في بعلبك الهرمل مايز محمد شمص، انسحابه من المعركة الانتخابية لصالح المقاومة ومرشحيها، دعما للائحة الأمل والوفاء، واكد شمص “لا يربطنا أي صلة مع اللوائح المعادية لخط المقاومة، ومع اللوائح التي تعلن توجهات ضد ناسنا وشعبنا”.

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