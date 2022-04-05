وزير الجهادالزراعي: الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد في حالة جيدة جدا

واشار الوزير محمد جواد ساداتی نجاد اليوم الثلاثاء الى بعض الأخبار التي تشير الى تاثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأمن الغذائي في العالم بما في ذلك إيران وقال: ليس لدينا مشكلة في ضمان الأمن الغذائي وتوفیر السلع الأساسية في البلاد.

وتابع: على هذا الأساس ليس لدينا أي قلق بشأن توفير السلع الأساسية مثل الحبوب والدهن في البلاد.

انتهى** 1453