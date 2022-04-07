التجارة غيرالنفطية تسجل نموا ملحوظا رغم الحظر

واضاف: مع تصدير 10 ملايين و 117 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار في شهر آذار/ مارس ،شهدنا انخفاضًا في الوزن بنسبة 2 بالمئة وزيادة في القيمة بنسبة 37 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت الى ترانزيت أكثر من مليون و 171 ألف طن من البضائع الأجنبية عبر الأراضي الإيرانية في آذار (مارس) الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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