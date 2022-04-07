التجارة غيرالنفطية تسجل نموا ملحوظا رغم الحظر

واضاف: مع تصدير 10 ملايين و 117 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار في شهر آذار/ مارس ،شهدنا انخفاضًا في الوزن بنسبة 2 بالمئة وزيادة في القيمة بنسبة 37 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت الى ترانزيت أكثر من مليون و 171 ألف طن من البضائع الأجنبية عبر الأراضي الإيرانية في آذار (مارس) الماضي، مسجلا زيادة بنسبة 52 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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طهران/7 نیسان/ ابریل/ ارنا- اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "روح الله لطيفي" ان التجارة غير النفطية للبلاد سجلت أعلى قيمة شهريا خلال السنوات الأخيرة رغم الحظر الجائر المفروض على ايران.
واضاف: مع تصدير 10 ملايين و 117 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 5 مليارات و 102 مليون دولار في شهر آذار/ مارس ،شهدنا انخفاضًا في الوزن بنسبة 2 بالمئة وزيادة في القيمة بنسبة 37 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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