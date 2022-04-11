مسؤول: الامكانية متوفرة لنقل أكثر من 4 آلاف راكب بحراً من إيران إلى قطر يومياً خلال المونديال

وقال صفائي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" الاثنين حول الإعلان عن تفاصيل توقيع وثيقة التعاون البحري بين إيران وقطر انه تم تجهيز ثلاث سفن للركاب وعبارة لنقل المركبات في إطار التبادل التجاري ونقل الركاب والسيارات بين إيران وقطر ، والتي يمكننا استخدامها لنقل أكثر من 4 آلاف شخص يوميًا عن طريق البحر إلى الدولة المضيفة لكأس العالم 2022. . "

وأضاف: نقوم أيضًا ببناء امكانيات جديدة للمستثمرين الإيرانيين باستخدام السفن السياحية لزيادة سعة الخدمة من أجل الاستفادة من طاقة المونديال ، وفقًا لاحتياجات قطر.

واشار صفائي الى انه في سياق سياسات الحكومة الحالية تم التخطيط لتوقيع اتفاقية بحرية ومرفئية ، وأخيراً تم خلال زيارة رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي إلى قطر التوقيع على هذه الوثيقة.

وقال: انه تم اليوم خلال زيارة وزير المواصلات والاتصالات القطري لجزيرة كيش التوقيع على وثائق تعاون بشأن كيفية تنفيذ هذه الاتفاقية.

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