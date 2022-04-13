وزير الخارجية اليمني: نريد السلام ولا نقبل أن نكون حديقة خلفية للسعودية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، اعتبر الوزير اليمني أن أية حلول سياسية لا بد وأن تتم في اليمن ، مضيفًا أن مجلس التعاون الخليجي يحاول أن يوهم العالم بأن اليمنيين لم يتفقوا، والسعودية تحاول ان تحمل حركة انصار الله كل المشاكل.

ورأى أن تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي مفهوم خاطئ وفاشل لوجودِ اكثر من مصدر قرار في موقع واحد، معتبرًا أن الأميركيين سلمموا الملف اليمني للسعودية على انها وصية علينا، ولكن السعودية والامارات تريدان أن تضعا اليمنيين في مواجهة بعضهم البعض.

وقال نحن لسنا في وضع يريد خرق الهدنة لأننا نريد السلام، واية حلول سياسية لا بد وأن تتم في اليمن.

وأضاف شرف أننا نريد من دول العدوان أن تجلس على طاولة الحوار بعد سحب السلاح ووقف تمويل العدوان.

وختم شرف قائلاً: "صدر بيان المجلس السياسي الاعلی في صنعاء ووضح بشكل مباشر وللعالم ان ما يُطبخ خارج اليمن لا يعنينا، هذا اول شيء، ثانياً ان الحلول السياسية لما يجري في اليمن من عدوان علی اليمن لابد وان يتم حله في اليمن، وشعبنا هو من يصنع نفسه وهو من يصنع حلوله، وما يحكی عن تكوين مجالس، هو عبارة عن اعادة اخراج، ولذا نعتبر هذا اعادة اخراج للمشهد السياسي الخاص بمن يتحالفون مع العدوان.

انتهى ** 2342