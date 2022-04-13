وزير الخارجية العراقي يزور طهران اليوم

وافاد مراسل وكالة انباء ارنا، ان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران مساء اليوم الاربعاء ويلتقي بوزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان.

ويرافق وزير الخارجية العراقي في زيارته إلى طهران مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف.

ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال الزيارة القضايا الثنائية وبعض القضايا الأخرى.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اعلن يوم الاثنين، أنه من المقرر أن يزور وزير الخارجية العراقي طهران في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي هذا الصدد، ناقش وزير خارجية حسين أمير عبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع فؤاد حسين منتصف فبراير، آخر التطورات في العلاقات بين البلدين، والمواضيع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقدم وزيرا خارجية البلدين، في هذا الاتصال لمحة موجزة عن العلاقات الممتازة بين البلدين الجارين والشقيقين، وتباحثا حول تطورات المنطقة ، بما في ذلك اليمن، وضرورة بذل الجهود لإنهاء الحرب في هذا البلد.

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