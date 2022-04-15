١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:١٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84716903
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البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لإيران / ينخفض معدل التضخم

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لإيران / ينخفض معدل التضخم

طهران/ 15 نيسان/ ابريل/ ارنا - رفع البنك الدولي، الذي توقع العام الماضي نموا اقتصاديا بنسبة 2.4 بالمئة لإيران في 2022 ، تقديراته إلى 3.7 بالمئة.

في تقريره الصادر في أكتوبر 2021 ، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي لإيران لعام 2022 بنسبة 2.4 بالمئة.

في تقريرها الجديد ، زادت هذه المؤسسة الغربية من النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 1.3 في المائة بسبب التطورات المحلية والأجنبية ، وتتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المائة هذا العام.

وقدر البنك الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 4.1 بالمئة العام الماضي ونحو 3.4 بالمئة في 2020.

كما قدر البنك الدولي معدل التضخم في إيران بنحو 40.1 بالمئة العام الماضي وتوقع انخفاضه إلى 37.6 بالمئة هذا العام و 34.8 بالمئة العام المقبل.

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