البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي لإيران / ينخفض معدل التضخم

في تقريره الصادر في أكتوبر 2021 ، قدر البنك الدولي النمو الاقتصادي لإيران لعام 2022 بنسبة 2.4 بالمئة.

في تقريرها الجديد ، زادت هذه المؤسسة الغربية من النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة 1.3 في المائة بسبب التطورات المحلية والأجنبية ، وتتوقع أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 3.7 في المائة هذا العام.

وقدر البنك الدولي نمو الاقتصاد الإيراني بنحو 4.1 بالمئة العام الماضي ونحو 3.4 بالمئة في 2020.

كما قدر البنك الدولي معدل التضخم في إيران بنحو 40.1 بالمئة العام الماضي وتوقع انخفاضه إلى 37.6 بالمئة هذا العام و 34.8 بالمئة العام المقبل.

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