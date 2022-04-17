اجتماع مشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يعقد اليوم

واشار حسيني في تصريح لوسائل الإعلام السبت الى إنه في بعض الأحيان لا يتم عرض آراء الحكومة بشكل جيد مقارنة بمجلس الشورى ، مضيفًا: أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة ، تم عن طريق مجلس الشورى الاعلان باستمرار عن المعلومات حول الموازنة ولكن تم الاعلان عن معلومات اقل من قبل الحكومة في هذا الصدد.

واضاف: لو تكاتفت السلطات ستحل مشاكل الشعب، وفي حال حدوث تحديات وخلافات بين السلطات ستتضرر البلاد.

وقال حسيني: ان العديد الاجتماعات عقدت بين الحكومة ومجلس الشورى لغاية الان وسيعقد يوم غد (الاحد) اجتماع مشترك بينهما في قاعة المؤتمرات باستضافة الحكومة.

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