١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84718748
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اجتماع مشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يعقد اليوم

اجتماع مشترك للحكومة ومجلس الشورى الاسلامي يعقد اليوم

طهران / 17 نيسان/ابريل/ارنا- اعلن نائب رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية محمد حسيني ان اجتماعا مشتركا للحكومة ومجلس الشورى الإسلامي سيعقد الأحد في قاعة المؤتمرات باستضافة الحكومة.

واشار حسيني في تصريح لوسائل الإعلام السبت الى إنه في بعض الأحيان لا يتم عرض آراء الحكومة بشكل جيد مقارنة بمجلس الشورى ، مضيفًا: أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة ، تم عن طريق مجلس الشورى الاعلان باستمرار عن المعلومات حول الموازنة ولكن تم الاعلان عن معلومات اقل من قبل الحكومة في هذا الصدد.

واضاف: لو تكاتفت السلطات ستحل مشاكل الشعب، وفي حال حدوث تحديات وخلافات بين السلطات ستتضرر البلاد.

وقال حسيني: ان العديد الاجتماعات عقدت بين الحكومة ومجلس الشورى لغاية الان وسيعقد يوم غد (الاحد) اجتماع مشترك بينهما في قاعة المؤتمرات باستضافة الحكومة.

انتهى ** 2342

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