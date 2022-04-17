١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84719983
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عقد اجتماع مشترك بين الحكومة ومجلس الشورى حول محور حل المشاكل الأساسية للشعب

عقد اجتماع مشترك بين الحكومة ومجلس الشورى حول محور حل المشاكل الأساسية للشعب

طهران / 18 نيسان / ابريل/ارنا- عقد اجتماع مشترك بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي في قاعة المؤتمرات الاحد، محور حل المشاكل الأساسية للشعب ، ودراسة سبل زيادة وازدهار الإنتاج ، واليات تعزيز التعاون بين السلطتين.

واستضافت الحكومة الاجتماع مساء الاحد وحضره رؤساء السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي ومساعدي الوزراء للشؤون البرلمانية.

وعرض زراء النفط والصناعة والزراعة ، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وجهات نظرهم نيابة عن الحكومة فيما استعرض رؤساء اللجان الاجتماعية والثقافية والصناعية والاقتصادية والزراعية والطاقة وازدهار الانتاج نيابة عن مجلس الشورى الإسلامي ، وجهات نظر النواب ومقترحاتهم لحل القضايا والمشاكل.

واختتم الاجتماع بكلمة لرئيس الجمهورية واخرى لرئيس مجلس الشورى الإسلامي .

وكان حل المشكلات الأساسية للشعب وسبل زيادة الإنتاج وازدهاره وسبل زيادة التعاون بين السلطتين المحور الرئيسي للنقاشات التي دارت في هذا الاجتماع.

انتهى ** 2342

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