عقد اجتماع مشترك بين الحكومة ومجلس الشورى حول محور حل المشاكل الأساسية للشعب

طهران / 16 نيسان /ابريل/ارنا- قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "روح الله لطيفي" ان حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) بلغ 29 مليارا و549 مليون دولار، لیسجل نموا بنسبة 37 بالمائة من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.