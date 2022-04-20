طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- سلطت كتائب "حزب الله - العراق" الضوء على العملية العسكرية التركية شمالي العراق، واعلنت إنّ التطاول على سيادة العراق، من جانب تركيا، يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز في العراق.