طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

واختار الموقع “جول بوينت” البرتغالي المنتخب الإيراني مهدي طارمي، كأفضل لاعب برصيد 9.5 في هذا الأسبوع من المسابقات الدوري البرتغالي الممتاز.
وطارمي هو ثاني أفضل هداف في الدوري البرتغالي برصيد 18 هدفا.
انتهى**3276
طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- تم اختيار مهاجم المنتخب إلايراني لكرة القدم "مهدي طارمي" كأفضل لاعب في الأسبوع الثلاثين من الدوري البرتغالي.
واختار الموقع “جول بوينت” البرتغالي المنتخب الإيراني مهدي طارمي، كأفضل لاعب برصيد 9.5 في هذا الأسبوع من المسابقات الدوري البرتغالي الممتاز.
وطارمي هو ثاني أفضل هداف في الدوري البرتغالي برصيد 18 هدفا.
انتهى**3276
تعليقك