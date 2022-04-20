٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١:١٩ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84726159
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طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

طهران / 20 نيسان / ابريل/ارنا- تم اختيار مهاجم المنتخب إلايراني لكرة القدم "مهدي طارمي" كأفضل لاعب في الأسبوع الثلاثين من الدوري البرتغالي.

واختار الموقع “جول بوينت” البرتغالي المنتخب الإيراني مهدي طارمي، كأفضل لاعب برصيد 9.5 في هذا الأسبوع من المسابقات الدوري البرتغالي الممتاز.

طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

وطارمي هو ثاني أفضل هداف في الدوري البرتغالي برصيد 18 هدفا.

طارمي أفضل لاعب الأسبوع في الدوري البرتغالي

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