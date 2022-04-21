٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٠٤ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 84727721
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خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره

خطيب الأقصى: الاحتلال فشل في مخططاته وعلينا ان نحذر غدره

طهران/21نيسان/ابريل/ارنا- أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال فشل في مخططاته ولم يستطع أن يلبي مطلب الجماعات المتطرفة في ذبح القرابين، ورغم البطش الذي قام به ضد شباب القدس فإنه لم يحقق هدفه المنشود.

وقال صبري اليوم الخميس، خلال تصريحات له على صوت الاقصى "انتهت الأيام الخمسة السوداء وسنبدأ بالاعتكاف بإذن الله، وفي الأيام العشر الأواخر لا يدخل أي زائر غير مسلم للأقصى، ولن يتمنن علينا الاحتلال ".

وتابع الاحتلال غدر بنا الجمعة الماضية، ولا يجرؤ أي يهودي على اقتحام الأقصى دون حراسة وعلينا أن نكون حذرين ومتنبهين ويقظين لغدرهم".

وكان الهلال الاحمر الفلسطيني أعلن في خامس يوم لإقتحامات المسجد الاقصى من تسجيل إصابة نحو 20 فلسطينيًا بينهم إصابات في الرأس والرقبة جراء اعتداءات الاحتلال في المسجد القبلي.

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