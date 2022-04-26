ايران تمكنت بنجاح من ادارة تحدي " كوفيد 19 "

وبين الدكتور أحمد المنظري في ندوة عبر الإنترنت مع ممثلي المنظمات الدولية والسفراء الأجانب، قائلا : "أدى تغير المناخ في العالم إلى زيادة الأمراض بنسبة 23 بالمائة.

واضاف : "احدى الأمراض التي أصابت العالم خلال العامين الماضيين هي كوفيد 19 ، والتي خلقت العديد من المشاكل لدى الناس في مختلف المجالات.

واكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن إيران ملتزمة بمتابعة الأنشطة المشتركة بين القطاعات بشكل جاد وان تشكيل لجنة الصحة والأمن الغذائي يعد خطوة ممتازة في هذا الاتجاه.

كما أشاد المنظري بالاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن التطعيم وتقديم الخدمات الطبية للرعايا الأفغان خلال عدوى فيروس كورونا، وقال: ايران وخلال فترة عدوى كوفيد 19 قامت بتطعيم وعلاج الرعايا الافغان ضمن خطتها في هذا السياق وهو أمر يستحق التقدير.

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