فولاد خوزستان يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

واحتفظ شباب الأهلي بوصافة المجموعة الثالثة بوصوله إلى 10 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر فولاد، والذي كان قد ضمن التأهل إلى الدور التالي قبل لقاء اليوم.

واستفاد الفريق الإماراتي، من خسارة القوة الجوية في المجموعة الثانية، من بومباي سيتي، وهزيمة التعاون السعودي في المجموعة الرابعة من باختاكور.

وتمكن شيمبا، من هز الشباك لصالح فولاد من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وأدرك البديل يحيى الغساني، التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 82، من كرة وصلته بالخطأ من مدافع فولاد، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة فقد احتل فولاد صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط وحل شباب الاهلي دبي في مركز الوصافة برصيد 8 نقاط وتاهل كلاهما الى الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اسيا.

وحل الغرافة القطري في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ومن ثم آهال التركمنستاني في المركز الرابع والاخير برصيد 4 نقاط.

وخرج سباهان اصفهان من البطولة بعد خسارته امام الدحيل القطري بنتيجة 5-2 في اطار مباريات المجموعة الرابعة ليتجمد رصيده عند 7 نقاط فيما تاهل الدحيل برصيد 15 نقطة واحتل التعاون السعودي مركز الوصافة برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف عن سباهان فيما حل باختاكور الاوزبكي في المركز الرابع والاخير برصيد 6 نقاط.

انتهى ** 2342