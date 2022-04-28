الرئيس رئيسي: يوم القدس يبشر بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني

واضاف رئيسي خلال زيارته عصر اليوم الخميس لمعرض القرآن الكريم في طهران ، ان يوم القدس هو انجاز قيم للامام الخميني الراحل ، كما تحدث عن تفاعل قوى المقاومة مع العلوم والمعارف القرآنية ، وقال : ان ابداعات المجاهدين الفلسطينيين في الميدان تأتي في ظل التعاليم القرآنية ، في حين ان الامكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر.

وتابع قائلا : عندما تسأل اليوم شابا فلسطينيا أو يمنيا أو لبنانيا أو افغانيا : من اين اكتسبت الثقة والدافع للجهاد سيقول : ان التعاليم القرآنية هي الدافع والباعث على الأمل.

وفي اشارته الى ان الله تعالى يعين ويدعم حماة الدين، قال رئيسي ان المتحدث باسم البيت الابيض اعلن رسميا : اننا وخلال حملة الضغوط القصوى على الشعب الايراني مُنينا بهزيمة فاضحة ، وعقَب رئيسي بالقول ان هذه الهزيمة هي ثمرة الثبات على التعاليم القرآنية من قبل الشعب الايراني.

انتهى** 2344