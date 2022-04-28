٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٣٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84735283
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الرئيس رئيسي: يوم القدس يبشر بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني

الرئيس رئيسي: يوم القدس يبشر بتحرير القدس وزوال الكيان الصهيوني

طهران/ 28 نيسان/ ابريل/ ارنا - أكد رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ان يوم القدس يوم كل المستضعفين والمؤمنين والمظلومين في العالم، وهو البشارة بتحرير القدس الشريف وزوال الكيان الصهيوني المزيف وانتصار المتمسكين بالقران.

واضاف رئيسي خلال زيارته عصر اليوم الخميس لمعرض القرآن الكريم في طهران ، ان يوم القدس هو انجاز قيم للامام الخميني الراحل ، كما تحدث عن تفاعل قوى المقاومة مع العلوم والمعارف القرآنية ، وقال : ان ابداعات المجاهدين الفلسطينيين في الميدان تأتي في ظل التعاليم القرآنية ، في حين ان الامكانات والآلة العسكرية يمتلكها الجانب الآخر.

وتابع قائلا : عندما تسأل اليوم شابا فلسطينيا أو يمنيا أو لبنانيا أو افغانيا : من اين اكتسبت الثقة والدافع للجهاد سيقول : ان التعاليم القرآنية هي الدافع والباعث على الأمل.

وفي اشارته الى ان الله تعالى يعين ويدعم حماة الدين، قال رئيسي ان المتحدث باسم البيت الابيض اعلن رسميا : اننا وخلال حملة الضغوط القصوى على الشعب الايراني مُنينا بهزيمة فاضحة ، وعقَب رئيسي بالقول ان هذه الهزيمة هي ثمرة الثبات على التعاليم القرآنية من قبل الشعب الايراني.

انتهى** 2344 

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