١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85660294
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الرئيس بزشکیان یتفقد المعرض الوطني للحرف اليدوية 

١٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤١ م
رمز الخبر: 85660294
الرئيس بزشکیان یتفقد المعرض الوطني للحرف اليدوية 

طهران/15 تشرین الثاني/نوفمبر/ارنا- تفقد رئيس الجمهورية مسعود بزشکیان، اليوم الجمعة، المعرض الوطني السابع والثلاثين للحرف اليدوية الذي يقام على ارض المعارض الدولية في طهران. 

وتفقد الرئيس بزشکیان، خلال هذه الزيارة التي تزامنت مع اليوم الثالث لنشاطات المعرض الوطني السابع والثلاثين للصناعات اليدوية، مختلف الأجنحة والأقسام المقامة في هذا المعرض. 

وافادت ارنا، "سيد رضا صالحي أميري"، وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الايراني، و"مريم جلالي"، مساعدة الوزير لشؤون الصناعات التقليدية، ومجموعة من مديري القطاعين العام والخاص في المجالات ذات الصلة رافقوا رئيس الجمهورية في هذه الزيارة التفقدية. 

وعلى هامش الزيارة تحدث بزشکیان مع عدد من الفنانين والحرفيين والمشارکین في هذا المعرض، الذي بدا في دورته الـ37، منذ الأربعاء الماضي 13 تشرین الثاني/نوفمبر الجاري في طهران. 

انتهی**2054 / ح ع **

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